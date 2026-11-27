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Miliona gra dhe vajza në Azinë Jugore mbeten të pambrojtura nga përdhunimi brenda martesës, për shkak se një numër i madh shtetesh nuk e kanë kriminalizuar plotësisht këtë vepër. Sipas një studimi të ri, dhuna nga partneri intim në këtë rajon është 35 për qind më e lartë se mesatarja globale, transmeton klankosova.tv.
Sipas BBC, më shumë se 100 shtete në botë e kanë shpallur të paligjshëm përdhunimin brenda martesës. Megjithatë, një pjesë e madhe e Azisë Jugore, përfshirë Indinë, Afganistanin, Sri Lankën dhe Bangladeshin, vazhdon të jetë në mesin e rreth 36 vendeve që nuk e njohin këtë vepër si krim në mënyrë të plotë.
Sipas studimit të publikuar nga Samaj, një koalicion i organizatave për të drejtat e grave në rajon, Maldivet janë i vetmi shtet i Azisë Jugore ku përdhunimi brenda martesës dënohet njësoj si çdo formë tjetër e përdhunimit.
Nepali dhe Butani e kanë kriminalizuar këtë vepër, por parashohin dënime më të lehta krahasuar me rastet e tjera të përdhunimit.
Mes vendeve që e kanë kriminalizuar përdhunimin bashkëshortor është edhe Mbretëria e Bashkuar, e cila e ndryshoi legjislacionin në vitin 1991. Megjithatë, përjashtimi ligjor vazhdon të jetë në fuqi në Indi, Sri Lanka dhe Bangladesh.
Pakistani e hoqi përjashtimin për përdhunimin brenda martesës në vitin 2006, por asnjë gjykatë më e lartë nuk e ka konfirmuar ende se ligjet kundër përdhunimit zbatohen edhe brenda martesës. Ndërkohë, një vendim i fundit i një gjykate të lartë u ka dhënë bashkëshortëve imunitet të gjerë në rastet e marrëdhënieve seksuale pa pëlqimin e gruas.
Situata është përkeqësuar edhe në Afganistan, ku talebanët, pas rikthimit në pushtet në vitin 2021, kanë shfuqizuar gradualisht një pjesë të madhe të mbrojtjeve ligjore për gratë.