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Është hedhur shorti për fazën eliminatore të Nations League 2026/27, ku janë përcaktuar përballjet e çerekfinaleve dhe ndeshjet e barazhit për promovim dhe mbijetesë.
Në Ligën A, këto janë çiftet e çerekfinaleve:
Spanjë – Francë
Norvegji – Angli
Holandë – Portugali
Belgjikë – Gjermani
Në barazhin për Ligën A/B do të përballen:
Bosnjë-Hercegovinë – Danimarkë
Hungari – Serbi
Republika e Irlandës – Kroaci
Slloveni – Uells
Ndërsa në barazhin për Ligën B/C janë përcaktuar këto çifte:
Qipro – Maqedoni e Veriut
Estoni – Rumani
Ishujt Faroe – Gjeorgji
Bjellorusi – Izrael
Ndeshjet e para do të zhvillohen më 25-27 mars 2027, ndërsa ato të kthimit më 28-30 mars.