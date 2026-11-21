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Një diskutim mes Editës dhe Anjezës ka tensionuar raportet mes tyre në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku në qendër të debatit ishte banori Sharri.
Edita i ka bërë të ditur Anjezës se interesimi i saj për Sharrin është vetëm në kuadër të shoqërisë, duke shprehur pakënaqësinë për afrimin e Anjezës sa herë që ajo qëndron me të.
“Mu m’intereson veç si shok, në asnjë mënyrë tjetër. Si t’jom unë me Sharrin, ti vjen”, i tha Edita.
Nga ana tjetër, Anjeza u kundërpërgjigj duke theksuar se nuk mund ta ndalojë Sharrin të qëndrojë me Editën, por se edhe ajo dëshiron të kalojë kohë me të.
“Unë nuk muj me nal Sharrin me nejt me ty… Me këdo që rrin unë shkoj e thirri Sharrin, se mu m’rrihet me Sharrin… Prej që je ardhë, me Sharrin je t'u u marrë”, i tha Anjeza.
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