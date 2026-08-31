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Drejtori i shkollës “Emin Duraku”, Visar Osmani, ka propozuar që mënyra e subvencionimit të teksteve shkollore të ndryshojë, në mënyrë që mjetet e ndara nga institucionet të përdoren vetëm për blerjen e librave.
Osmani tha në emisionin “Ora 7”, se një alternativë do të ishte që prindërve të mos u jepen drejtpërdrejt mjete financiare, por një lloj çeku ose kuponi që mund të shfrytëzohet vetëm në librari.
“Do të ishte më mirë me u dhënë jo mjete financiare, po një lloj çeku të caktuar që mundesh me e marrë në librari vetëm librat që duhen për një vit shkollor”, ka deklaruar Osmani.
Sipas tij, kjo mënyrë do të ndihmonte në shmangien e keqpërdorimeve.
Ai ka përmendur rastet e vitit të kaluar, kur rreth 20 nxënës, sipas tij, kishin marrë mjetet për libra, por kishin ardhur në shkollë pa tekste.
“Diku 20 nxënës kanë marrë mjetet, por nuk i kanë blerë librat dhe kanë ardhur në shkollë thuajse pa libra”, tha Osmani në Klan Kosova.