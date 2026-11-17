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Ish-kreu i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka kujtuar vëllain e tij, Luan Haradinajn, në 53-vjetorin e lindjes së tij.
Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj ka ndarë një mesazh kushtuar vëllait të rënë në luftën për çlirimin e Kosovës.
“Luan, linde 53 vjet më parë, por për ne mbetesh përherë Luani i lirisë”, ka shkruar Haradinaj, transmeton Klankosova.tv.
Luan Haradinaj u lind më 17 nëntor 1973 në Gllogjan të Deçanit dhe ra më 6 maj 1997, gjatë një përleshjeje me forcat serbe në Qafën e Mullarit, në zonën e Hasit, në moshën 23-vjeçare.