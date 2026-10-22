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Një person është arrestuar në Prishtinë, nën dyshimin se që nga viti 2025 është prezantuar rrejshëm si zyrtar i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, duke i kërkuar vazhdimisht para një qytetari në këmbim të premtimit për punësim në këtë institucion.
Sipas njoftimit të Policisë, ky person dyshohet se e ka mashtruar viktimën duke i premtuar se do t’ia mundësonte punësimin në AKI, transmeton Klankosova.tv.
Pas arrestimit dhe intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.