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Një atmosferë e veçantë po mbretëron në rrugët e Vjenës, një ditë para ndeshjes mes Kosovës dhe Austrisë.
Dardanët janë mbledhur në kryeqytetin austriak, duke krijuar atmosferë me këngë, flamuj dhe brohoritje në mbështetje të Kombëtares së Kosovës.
Ndër thirrjet që po dëgjohen në rrugët e Vjenës është edhe “ Besa-besë" dhe "Për Kosovë jetën dojmë me dhanë”, ndërsa tifozët po shprehin entuziazmin e tyre para përballjes së nesërme.
Kosova dhe Austria do të përballen nesër, në orën 18:00.