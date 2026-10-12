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Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës ka pranuar studenten amerikane Virginia Hugo-Vidal, e cila ka nisur studimet në programin master në gjuhën angleze “Human Rights, International Criminal Law and Transitional Justice”.
Sipas njoftimit të Fakultetit Juridik, më 7 tetor, dekani i këtij fakulteti Avni Puka, priti në një takim mirëseardhjeje studenten, e cila, përveç formimit të mëparshëm në universitete prestigjioze, shënon edhe një moment të veçantë për këtë fakultet.
"Virginia Hugo-Vidal është studentja e parë me shtetësi amerikane që ndjek studimet e rregullta, me kohë të plotë, në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës", thuhet në njoftimin e Fakultetit transmeton Klankosova.tv.
Ky program master synon trajtimin e çështjeve që lidhen me të drejtat e njeriut, të drejtën penale ndërkombëtare dhe drejtësinë tranzicionale.
Nga viti akademik 2023/2024, në këtë program janë përfshirë vazhdimisht edhe studentë dhe profesorë ndërkombëtarë, në kuadër të përpjekjeve për ndërkombëtarizimin e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës.
Ndërkombëtarizimi është një nga prioritetet e fakultetit në vitet e fundit, me synimin për të zgjeruar bashkëpunimin akademik dhe për të krijuar mundësi për shkëmbim të përvojave dhe njohurive në nivel ndërkombëtar.