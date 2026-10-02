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Kalciumi është një mineral thelbësor për forcën e kockave dhe shumica e njerëzve e marrin atë kryesisht nga produktet e qumështit.
Ndërsa produktet e qumështit janë një zgjedhje e mirë, disa perime gjithashtu mund të kontribuojnë ndjeshëm në nevojat ditore të kalciumit dhe të forcojnë kockat në planin afatgjatë, shkruan portali Health.
Lakra brukseli
Një filxhan me lakër brukseli të gatuar përmban 249 miligram kalcium, që është 19% e marrjes së rekomanduar ditore për të rriturit. Kjo i bën lakrat brukseli një nga burimet më të mira bimore të këtij minerali. Është gjithashtu një burim i shkëlqyer i vitaminës K, e cila, në kombinim me kalciumin, kontribuon në shëndetin e kockave dhe zvogëlon rrezikun e frakturave, transmeton Klankosova.tv.
Lakra jeshile
Një filxhan me lakër jeshile të gatuar siguron 177 miligram kalcium, ose 13.6% të kërkesës ditore. Është interesante se lakra jeshile e papërpunuar përmban pak më shumë kalcium - një porcion prej rreth katër filxhanësh lakër jeshile të papërpunuar plotëson 16.6% të kërkesës ditore. Lakra jeshile është gjithashtu e pasur me antioksidantë dhe vitamina K, A dhe C. Së bashku, këto lëndë ushqyese kontribuojnë në shëndetin e zemrës, mbrojnë qelizat nga dëmtimi dhe forcojnë sistemin imunitar, transmeton Klankosova.tv.
Gjethet e rrepës
Gjethet që rriten nga rrënja e rrepës konsiderohen pjesa më e shëndetshme e perimeve. Një filxhan me zarzavate të gatuara dhe të grira të rrepës përmban 197 miligram kalcium, që është 15% e vlerës ditore. Ato janë gjithashtu të pasura me fibra, folat dhe vitamina A dhe K.
Kjo perime i përket familjes brassica, e cila përfshin gjithashtu brokolin, lakrën dhe lulelakrën, por dallohet për shijen e saj specifike të hidhur. Për këtë arsye, zakonisht zihet ose zihet në avull dhe shpesh kombinohet me yndyrë ose aditivë acidikë si limoni dhe uthulla.
Gjethe mustarde
Një filxhan me zarzavate të gatuara dhe të grira të mustardës siguron 165 miligram kalcium, ose 12.7% të kërkesës ditore.
Kjo perime është jashtëzakonisht e pasur me vitaminë K, pasi përmban pothuajse shtatë herë sasinë e rekomanduar ditore, e cila kontribuon gjithashtu në forcën e kockave. Ajo gjithashtu përmban sasi të konsiderueshme të beta-karotenit, një antioksidant që trupi e shndërron në vitaminë A, e rëndësishme për shëndetin e shikimit dhe imunitetin.
Zarzavatet e mustardës janë të zakonshme në kuzhinën aziatike, afrikane dhe të Amerikës së Jugut. Ato njihen për strukturën e tyre delikate dhe shijen e athët. Mund të skuqen, të shtohen në supa dhe gatime me drithëra, ose të përdoren për të bërë kimchi.
Brokoli rabe (rapini)
Një filxhan brokoli rabe i gatuar, i njohur edhe si rapini, përmban 185 miligram kalcium, që është 14.2% e marrjes së rekomanduar ditore. Është gjithashtu i pasur me vitaminë K, e cila është e rëndësishme për kockat, dhe një numër antioksidantësh që mbrojnë qelizat nga dëmtimi.
Brokoli rabe përbëhet nga gjethe, kërcej dhe lule të vogla të ngjashme me ato të brokolit të rregullt. Ka një shije paksa të athët dhe përdoret shpesh në kuzhinën italiane, më shpesh i përgatitur me vaj ulliri, hudhër dhe spec djegës.