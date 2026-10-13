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Komisioni për Kulturë, Turizëm, Sport dhe Rini është mbledhur të martën ku, anëtarët shqyrtuan Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndarjet buxhetore të Buxhetit të Kosovës për vitin 2026, për fushat të cilat bien në fushëveprimtarinë e Komisionit.
Pas shqyrtimit dhe diskutimeve, Komisioni e përkrahu unanimisht Projektligjin, duke vlerësuar rëndësinë e tij në kuadër të ndarjeve buxhetore për vitin 2026.
Si pjesë e debatit ishin edhe punimet rreth organizimit të Lojërave Mesdhetare “Prishtina 2030”, raporton Klankosova.tv.
Por, për dy prej anëtarëve të LVV-së, në Kosovë do të organizohen “Lojërat Olimpike”.
“Kisha propozu me shku te stadiumi i Gjilanit, masi veç kanë filluar punimet, sa e di unë. Me sa e di unë, tani është problemi te dinamika e punimeve, ka stagnuar muajt e fundit. Ndoshta është mirë me bisedu edhe me ministrin, pasi jemi edhe afër Lojërave Olimpike, edhe me pa ku janë problemet”, tha deputetja e LVV-së, Adriana Matoshi.
Të njëjtën huqje e bën edhe kolegu i saj partiak, profesori universitar, trajner futbolli, Bylbyl Sokoli.
“Të na informojnë në lidhje me arritjet deri ku kanë mbërri rreth Lojërave Olimpike”, u shpreh deputeti Sokoli.
Kujtojmë se Kosova e ka fituar të drejtën për organizimin e Lojërave Mesdhetare “Prishtina 2030”. /Klankosova.tv