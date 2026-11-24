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Në një lojë që Edita dhe Anjeza kanë zhvilluar me banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, ato i kanë thënë Akilit se i dashuri i Anjezës, i njohur si “polici”, nuk ekziston dhe se gjithçka është pjesë e lojës.
Akili i është kundërpërgjigjur Anjezës, duke i thënë se ajo do të mbahet mend pikërisht për këtë histori.
“Ti edhe nëse nuk ke të dashur, do të mbahesh mend për ‘policin’ tënd”, ka thënë Akili.
Ndërkohë, Anjeza ka folur edhe për dallimet mes saj dhe Sharrit, duke thënë se ajo është më e egër, ndërsa ai më i butë.
“Unë jam më e egër, ky është më i butë. Amo i kam premtuar këtij që kam me u bërë më e butë, edhe pse për dashuri njeriu ndryshon”, është shprehur Anjeza.
Edita ka reaguar duke i thënë se njeriu nuk duhet domosdoshmërisht të ndryshojë për dikë tjetër.
“Edhe pse nuk duhet të ndryshosh për dikë”, ka thënë ajo.
Në fund, Anjeza i ka kërkuar Sharrit që t'ia këndojë një këngë.
Detajet mund t'i gjeni në videon e mëposhtme: