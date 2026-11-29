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Barcelona sërish ka rikthyer epërsinë në ndeshjen në udhëtim nga Deportivo A Coruna.
Rezultati në 20 minutat e parë të ndeshjes është 1:2 për Barçën.
Për golin e dytë është kujdesur Dani Olmo.
Derisa, qysh në minutën e dytë të këtij takimit, blaugranët krijuan epërsinë fillestare.
Në minutën e dytë, Lamine Yamal ka shënuar për Barcelonën, pas një pasimi nga Pedri.
Por, pas vetëm pak minutash, një ish-lojtar i Barcelonës ka ndëshkuar ish-skuadrën e tij.
Pierre-Emerick Aubameyang, në minutën e 9-të ka barazuar shifrat në 1:1, por që Olmo e përmbysi atë për 1:2.