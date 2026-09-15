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Në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, u organizua një takim përcjellës, në nderim të punës dhe kontributit shumëvjeçar në sistemin prokurorial të prokurores, Laura Pula, e cila ka arritur sot moshën e pensionimit.
Me këtë rast, Kryeprokurori i Shtetit, Zejnulla Gashi, i ndau prokurores Pula mirënjohje për kontributin, përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar gjatë ushtrimit të detyrës, duke vlerësuar lart angazhimin dhe përgjegjshmërinë e saj profesionale në shërbim të institucionit dhe sistemit të drejtësisë.
Pula shprehu mirënjohjen dhe falënderimin e saj për bashkëpunimin ndër vite, duke vlerësuar kolegët dhe bashkëpunëtorët, me të cilët ka punuar gjatë karrierës së saj profesionale.