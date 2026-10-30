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Ministria e Punëve të Brendshme ka themeluar grupin punues për hartimin e Projektligjit për Pensionimin e Parakohshëm të personelit policor në Policinë e Kosovës.
Vendimi, të cilin e ka siguruar gazetarja e Klan Kosovës, Altiana Zogaj, është nënshkruar nga ministri Xhelal Sveçla dhe është nxjerrë të enjten.
Aty specifikohet se, sipas nevojës dhe bazuar në vlerësimin e grupit, gjatë hartimit të projektligjit mund të ftohen në takime edhe përfaqësues të institucioneve të tjera dhe ekspertë të fushës.
Kujtojmë se Sindikata e Policisë së Kosovës ka kërkuar që pensioni fillestar për pjesëtarët e policisë të jetë 60 për qind e pagës bruto, si dhe të ketë rritje prej dy për qind për çdo vit përvojë pune.