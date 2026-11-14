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Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar për ndërprerje emergjente të furnizimit me ujë të pijshëm në disa zona, si pasojë e pëlcitjes së një gypi të ujësjellësit në Hajvali.
Sipas njoftimit, defekti ka ndodhur në gypin me diametër DN 200, duke bërë që furnizimi me ujë të ndërpritet përkohësisht në disa lagje dhe zona të kryeqytetit, transmeton Klankosova.tv.
Zonat e prekura janë: Veterniku, zona afër Gorenjes, zona te Rezonanca, lagjja Qershia, lagjja Qëndresa dhe lagjja Nic.
Kompania ka bërë të ditur se ekipet teknike janë në terren dhe po punojnë për sanimin sa më të shpejtë të defektit dhe rikthimin e furnizimit të rregullt me ujë të pijshëm, transmeton Klankosova.tv.