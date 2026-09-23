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Një rast i dhunës në familje është raportuar të marten në Pejë, ku është dashur edhe intervenimi i policisë me ç'rast një person ka përfunduar në pranga.
Ai dyshohet edhe për lëndim të lehtë trupor, për shkak se iu ka shkaktuar lëndime dy personave të tjerë (një burri dhe një gruaje).
Viktimat janë dërguar për trajtim mjekësor ndërsa, i dyshuari me vendim të prokurorit pas intervistimit është dërguar në mbajtje, shkruan raporti 24 orësh transmeton Klankosova.tv.
Nuk bëhet e ditur lidhja mes të dyshuarit dhe viktimës.
Organet e rendit kanë nisur hetime lidhur me këtë ngjarje.