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Pejanët janë grumbulluar sot në sheshin "Shkëlzen Haradinaj" në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së dhe kundërshtimit të aktgjykimit të Gjykatës Speciale.
Një qytetar u shpreh i mllefosur nga vendimi dënues i Gjykatës Speciale ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Ai tha se kjo gjykatë është politike me influencë nga Rusia dhe Serbia.
"Gjykatë politike, aspak e drejtë është e montuar nga Rusia dhe Serbia... Jemi të gjithë të mllefosur, të indinjuar dhe kjo gjykatë duhet të bie poshtë edhe të rishqyrohet në shkallën e dytë", tha ai.