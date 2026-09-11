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Në vend po mbizotëron një mobilizim i madh në prag të tubimit të nesërm në Prishtinë.
Sipas përfaqësuesit të veteranëve në Pejë, Gazmend Syla, interesimi për pjesëmarrje është më i madhi deri më tani.
“Interesimi është më i madhi ndonjëherë që nga këto pesë protestat që janë mbajtur më herët”, tha ai në emisionin “Fol me Arin” në Klan Kosova.
Veteranët nga Peja pritet të udhëtojnë drejt Prishtinës me autobusë dhe automjete private, ndërsa Syla thotë se pjesëmarrës pritet të ketë edhe nga diaspora.
“Plot bashkëluftëtarë tanë kanë ardhur edhe prej vendeve të tjera të Evropës, kanë ateruar në Kosovë vetëm për t’iu bashkëngjitur këtij marshi”, tha Syla.