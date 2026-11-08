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Pak javë para zgjedhjeve të 7 qershorit gurëthemeli i këtij objekti spitalor u vendos.
Madje, edhe me ceremoni deri në nivel kryeministër shteti.
Këtu po ndërtohet reparti i ri pediatrik në Spitalin e Përgjithshëm të Gjilanit në vlerë rreth 1 milion euro.
Anise, ky spital e ka një repart të njëjtë të ndërtuar me 2010 dhe me kapacitet prej 28 shtretërve.
Megjithatë, nga një raport zyrtar i 2023-ës përqindja është tejet e ulët e shfrytëzushmërisë së shtreterëve, vetëm 20%, pra, pediatria ka shumë pak pacientë të hospitalizuar.
Për këtë çështje, dhe të tjera, televizioni ka qëndruar për disa orë në këtë institucion spitalor, por që drejtori i tij, Afrim Cana, u bë i paqasshëm në telefon, posa e kuptoi përmes mesazheve që aty është Klan Kosova.
Derisa një përgjigje u dha me shkrim të premten nga ShSKUK, pas më shume se një jave.
ShSKUK e pranon numrin e vogël të pacientëve, por thekson se nevoja për një investim të tillë nuk duhet të bazohet në të.
Për më tepër këta arsyetohen se spitali publik i Gjilani u shërben edhe zonave përreth Preshevës dhe Bujanocit.