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Kryetari i Partisë Guxo, Faton Peci, i ka dalë në mbrojtje bashkëpartiakes, ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla, pas kritikave dhe kërkesave për shkarkimin e saj, në protestën e sotme të OVL-UÇK-së.
Përmes një postimi në Facebook, Peci tha se e respektojnë protestën, sepse UÇK mbetet simbol i popullit, por që përpjekjet, siç tha ai, për linçimin e Gërvallës, do t’i kundërshtojnë.
“Në emër të Partisë Guxo dhe si Kryetar i saj, më duhet të them dy fjalë pas protestës së sotme. UÇK ka qenë dhe mbetet e krejt kombit shqiptar, ka qenë dhe mbetet simbol e vlerë e këtij populli dhe kështu do të mbetet përjetësisht.
Protesta është shenjë civilizimi dhe e drejtë e garantuar në demokraci. Si të tillë, ne e respektojmë. Mirëpo, çdo përpjekje për stigmatizimin, demonizimin dhe linçimin e Donika Jusuf Gërvallës me anën e manifestimeve të tilla, do të merr kundërshtimin tonë me të ashpër.” – shkroi ai.
Ai kërkoi të ndalen sulmet ndaj Gërvallës, duke shkruar se familja e saj paraqet një kapitull me rëndëve të vendit.
“Në historinë tonë të gjatë të sakrificës për liri, familja e saj dhe vetë Donika Gërvalla paraqesin një kapitull të rëndësishëm dhe të ndritshëm (njëra nga Brigadat e UÇK-së është quajtur “Jusuf Gërvalla”) dhe është udhërrëfyes e manual se si jetohet e vdiset për atdhe.
Këtë nuk e harrojmë dhe këtë nuk GUXOjmë ta harrojmë! Prandaj, stop sulmeve ndaj Donika Gërvallës!”