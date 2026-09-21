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Partia Demokratike e Kosovës ka thirrur konferencë të jashtëzakonshme.
Sipas njoftimit, përfaqësuesit e kësaj partie do t’u drejtohen mediave nga ora 11:00, transmeton Klankosova.tv
Konferenca do të mbahet në Kuvendin e Kosovës dhe nuk dihet arsyeja.
Kujtojmë se partia e Bedri Hamzës ka paralajmëruar se do t'i ndërmarrin hapat e nevojshëm për të vepruar pas aktgjykimit dënues të katërshes së UÇK-së nga Gjykata Speciale në Hagë.
Për këtë çështje, shefi i PDK-së ka zhvilluar takime edhe me krerët e partive tjera. /Klankosova.tv