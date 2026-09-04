Lajmet e fundit
Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) do të vazhdojnë edhe sot aksionin e tyre, duke bllokuar hyrjen e ndërtesës së Qeverisë së Kosovës.
Sipas një njoftimi për media, PDK-ja, së bashku me aktivistët e saj, do të nisë bllokimin e hyrjes së Qeverisë nga ora 07:30 e mëngjesit, transmeton Klankosova.tv.
PDK po kërkon që kryeministri në detyrë, Albin Kurti, t’i kthehet Kuvendit të Kosovës dhe të thërrasë seancën për konstituimin e legjislaturës.
PDK-ja e konsideron të domosdoshme zhbllokimin e procesit të konstituimit të Kuvendit, në mënyrë që institucionet e vendit të mund të funksionalizohen.