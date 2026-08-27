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Deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), të cilët po zhvillojnë aksionin e bllokimit të hyrjes së Qeverisë në shenjë proteste për mosvazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit, këtë të enjte u janë bashkuar edhe asamblistë dhe aktivistë të PDK-së nga komunat e Shtimes dhe Fushë Kosovës.
Protesta e deputetëve të PDK-së po vazhdon tash e disa ditë para objektit të Qeverisë, me kërkesën që të zhbllokohet procesi i konstituimit të Kuvendit dhe të krijohen institucionet e reja të vendit.
PDK-ja dhe Aleanca ka kundërshtuar vazhdimisht mosvazhdimin e seancës konstituive, duke kërkuar që Kuvendi të nisë punën dhe të hapet rruga për formimin e institucioneve të reja, raporton Ekonomia Online.