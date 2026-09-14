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Deputeti i PDK-së, Përparim Gruda, ka bërë të ditur se përveç konstituimit të Kuvendit, të cilin e kanë kontestuar sot në Gjykatën Kushtetuese, nesër do të dorëzojnë kërkesë edhe për kontestimin e zgjedhjes së Qeverisë së Kosovës.
“Prandaj ne sot, përveç konstituimit të Kuvendit që e kontestuam, nesër do të dorëzojmë një kërkesë tjetër, ku do të kontestojmë zgjedhjen e Qeverisë së Kosovës”, tha Gruda.
Ai tha se nuk mund të vazhdohet me zgjedhjen e organeve shtetërore, përderisa, sipas tij, ekzistojnë dilema të mëdha kushtetuese dhe për legjitimitetin e tyre.
“Nuk mund të vazhdojmë të lejojmë që Kuvendi të zgjedh organet shtetërore të shtetit duke pasur dilema kaq të mëdha kushtetuese", deklaroi Gruda.
Qeveria Kurti 4 u votua të dielën pasdite në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit. Në votim morën pjesë 70 deputetë, prej të cilëve 62 votuan pro, ndërsa 8 kundër./Klankosova.tv