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Ndryshimi i ligjit për Dhomat e Specializuara, që është kërkesë e Partisë Demokratike të Kosovës u diskutua me mysafirët e ftuar në Kosova Today.
Gazetarja e Klan Kosovës Qëndresa Tërshani, shpjegoi se pse PDK-ja po e pret vendimin e Apelit.
"Ata i arsyetojnë me diskutimet që i kanë pasur me ekspertët e fushës po ashtu edhe me avokatët e katërshes së UÇK-së", tha Tërshani.
Ajo bëri të ditur se siç thonë nga PDK-ja në vendimin e 16 shtatorit janë bërë shumë shkelje të dispozitave, andaj shpresa është e madhe që të fitohet.
Deri tash LVV-ja i ka thonë jo këtyre ndryshimeve, të paktën dy deputetëve të këtij subjekti Adnan Rrustemi dhe Mefail Bajqinovci, kanë deklaruar se po e presin vendimin e Kushtetueses lidhur me ligjshmërinë e formimit të Kuvendit dhe Qeverisë.
Kurse, lidhur me këtë gazetari Shkumbin Kajtazi, tha se kjo flet më së miri për qasjen e kësaj partie.
"Por, besoj që diskutimi duhet të shtrohet më ndryshe. PDK nuk po tregohet e sinqertë dhe duhet ta pranojë që veç Albin Kurti mund të bëjë diçka në këtë kontekst politik për ata në Hagë", tha Kajtazi.
Derisa gazetari Vullnet Krasniqi, u shpreh se edhe nëse PDK-ja e tërheq lënden nga Kushtetuesja, Gjykata mund të refuzojë tërheqjen dhe të vazhdojë me trajtimin e lëndës.