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Partia Demokratike e Kosovës do të mbajë sot konferencë për media.
Konferenca do të mbahet në ora 11:00, derisa nuk është bërë e ditur tema.
Kjo konferencë vjen vetëm një ditë pasi që Kuvendi i Kosovës ka miratuar Deklaratën për Gjykatën Speciale.
Pas këtij veprimi, PDK-ja ka kërkuar që me urgjencë të procedohet në Kuvend edhe ndryshimi i Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Të gjitha këto kërkesa dhe veprime kanë ardhur pas reagimeve të shumta kundërshtuese lidhur me aktgjykimin dënues në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së. /Klankosova.tv