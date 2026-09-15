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Partia Demokratike e Kosovës do t’i drejtohet edhe sot Gjykatës Kushtetuese.
Deputeti Përparim Gruda dhe Arian Tahiri, do të dorëzojnë në Kushtetuese, kërkesën për kontestimin e vendimit për zgjedhjen e Qeverisë së re, transmeton Klankosova.tv.
Pas dorëzimit, deputetët pritet të mbajnë një konferencë për media me fillim nga ora 09:00.
Nga PDK kanë deklaruar se mënyra e konstituimit të Kuvendit dhe procedurat e ndjekura pas tij kanë probleme kushtetuese, ndaj dhe ka kërkuar që Gjykata Kushtetuese të vlerësojë ligjshmërinë e vendimit për zgjedhjen e Qeverisë.
Kujtojmë se edhe një ditë më parë, PDK iu drejtua Kushtetueses lidhur me konstituimin e legjislaturës së 11-të e cila e votoi qeverinë Kurti 4, pasi zgjodhi kryetaren dhe 4 nënkryetarët e Kuvendit.
Sipas partisë më të madhe opozitare, Albin Kurti dhe partia e tij shkelën afatet kushtetuese me qëllim.