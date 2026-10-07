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Partia Demokratike e Kosovës ka falënderuar qytetarët, veteranët dhe invalidët e luftës së UÇK-së për pjesëmarrjen në protestat e zhvilluara gjatë tri javëve të fundit në Prishtinë dhe në qytete të tjera të Kosovës.
Përmes një reagimi, PDK-ja ka thënë se protestat u zhvilluan në shenjë kundërshtimi ndaj aktgjykimit në Hagë dhe në mbështetje të kërkesës për votimin e ligjit të iniciuar nga kjo parti, i cili, sipas PDK-së, synon mbrojtjen e historisë së luftës së UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.
“Zëri dhe qëndresa juaj u bënë forcë për përmbushjen e kësaj kërkese të drejtë”, thuhet në reagimin e PDK-së.
Partia ka shprehur gjithashtu solidaritet me personat që janë lënduar gjatë protestave, duke u uruar atyre shërim të shpejtë.
Në mesin e të lënduarve, PDK-ja ka përmendur edhe ish-deputetin dhe veteranin e UÇK-së, Gazmend Bytyqi, për të cilin pretendon se është dhunuar gjatë protestave.
Sipas PDK-së, Bytyqi tashmë e ka paraqitur rastin në Inspektoratin Policor të Kosovës.
“U bëjmë thirrje edhe të gjithë qytetarëve të tjerë që konsiderojnë se ndaj tyre janë përdorur masa joproporcionale gjatë protestave, që t’i paraqesin ankesat e tyre në Inspektoratin Policor të Kosovës”, thuhet në reagim.
PDK-ja ka kërkuar nga institucionet përgjegjëse që të hetojnë në mënyrë të paanshme çdo rast të raportuar për tejkalim të autorizimeve dhe përdorim të pajustifikueshëm të dhunës nga zyrtarët policorë gjatë protestave.
Në të njëjtën kohë, partia ka theksuar se mbështet Policinë e Kosovës dhe punën e saj në shërbim të qytetarëve.
“PDK-ja është krenare me Policinë e Kosovës dhe përkushtimin e saj në shërbim të qytetarëve. Pikërisht për ta mbrojtur profesionalizmin dhe besimin në këtë institucion, çdo shkelje individuale duhet të trajtohet dhe përgjegjësia të përcaktohet”, thuhet në reagim.