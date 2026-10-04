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Partia Demokratike e Kosovës të dielën bëri bashkë kryesinë e grupin parlamentar për të diskutuar se si të veprohet të hënën me plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Pas diskutimeve disa orëshe, subjekti opozitar është optimist se kjo nismë do të përkrahet.
Sipas kryetarit të kësaj partie, Bedri Hamza, kjo normë është jetike për betejën me drejtësinë, për luftën UÇK-së.
Kryeopozitari vlerëson se kalimi në të dyja leximet, i hap rrugë edhe zgjedhjes së shefit të shtetit.
Ai garantoi se nëse plotësohet kjo kërkesë nga VV-ja, ajo do ta ketë grupin e PDK-së të një goje për presidentin.
Emra për postin më të lartë thotë se nuk foli me Albin Kurtin, për të dhe bashkëpartiakët e të cilit ka veç një lutje.