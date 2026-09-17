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Partia Demokratike e Kosovës ka ftuar partitë e tjera politike në një takim të përbashkët për të diskutuar veprimet pas vendimit dënues në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Nga kjo parti thanë se do t’i rikthehen Kuvendit me iniciativa që synojnë kthimin e Gjykatës Speciale në mandatin për të cilin ishte votuar, duke paralajmëruar se kanë mbledhur edhe nënshkrimet e nevojshme.
Subjekti politik theksoi se vendimi mund të përdoret nga Serbia kundër Kosovës, ndërsa nuk konfirmoi nëse do t’u bashkohet protestave të paralajmëruara.
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