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Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka vazhduar edhe sot aksionin protestues para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës, me kërkesën për thirrjen e menjëhershme të seancës konstituive të Kuvendit. Këtij aksioni, përveç deputetëve të PDK-së, i janë bashkuar edhe asamblistë e drejtorë komunalë nga Prizreni dhe Suhareka.
Asamblisti Dardan Berisha deklaroi se prania e tyre para objektit të qeverisë është një reagim i drejtpërdrejtë ndaj centralizimit të pushtetit dhe mos shpërndarjes së buxhetit nëpër komuna.
“Konkretisht jemi para objektit të qeverisë, objekt të cilin e ka uzurpuar deputeti siç thashë Albin Kurti, objekt i cili është ndërtuar mbi bazën e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, por mbi të gjitha në këtë objekt janë marrë vendime të rëndësishme për vendin, janë marrë, janë dhënë ide dhe janë marrë projekte të cilat e kanë zhvilluar Kosovën, ë por mbi të gjitha ë ka pasur një buxhet më të pakët se sa sot. Ky buxhet sot nuk shtrihet as në komunat të cilat nga vijmë ne, sepse po mundohet të centralizojë edhe komunat, në konkretisht sidomos edhe në rekrutimin e punëtorëve të administratës, në mbi të gjitha pronat dhe kështu ne jemi shumë pakënaqur. Ne do të jemi çdo ditë këtu së bashku me deputetët deri në konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës“, tha ai, raporton Ekonomia Online, transmeton Klankosova.tv.
Anëtari i Kryesisë, Genc Prelvukaj tha se Kurti nuk e ka në fokus qytetarin.
“Realisht është ironia kryesore që zoti Kurti, pra shkon me Partinë Vetëvendosje, nuk e ka më në fokus qytetarin. Për të është e parëndësishme domethënë se një familje vazhdon ta vuajë krizën ekonomike, i zbraz frikshëm nuk ka mjete pune, një fëmijë që ndoshta ka bukë të pamjaftueshme në tavolinë, një polic që detyrohet të punojë punë shtesë për të kaluar muajin, minatorë që punojnë në kushte të vështira, domethënë edhe shumë e shumë kategori të tjera të qytetarëve tanë, por e rëndësishme për të dhe partinë e tij apo formacionin e tij politik është shfryerja e egos së vet kundrejt opponencës politike dhe ta zgjedhë përplasjen, bllokimin institucional në vend të bashkëpunimit, në vend të kompromisit, në vend të formimit të institucioneve, “ tha Prelvukaj.
Drejtori i Turizmit në Komunën e Prizrenit, Adem Morina, theksoi se bllokimi i institucioneve qendrore po dëmton rëndë funksionimin e komunave dhe imazhin e vendit karshi partnerëve ndërkombëtarë.
“Edhe ne sot po kemi ardhur nga Prizreni si grup parlamentar këtë rast i Partisë Demokratike të Kosovës, ë bashkë me asamblistët dhe drejtorët, duke t’iu bashkangjitur këtë rast ë grupit parlamentar të PDK-së dhe Aleancës për të shprehur pakënaqësitë tona në lidhje me bllokadat të cilat i janë bërë institucioneve të Kosovës, sepse kjo është dashur të të të reflektojë për arsye se duhet të konstituohet Kuvendi i Kosovës ngaqë qytetarët kanë votuar për t’i zgjedhur institucionet tona. Deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj, lëshoi akuza të ashpra ndaj kryeministrit në detyrë lidhur me shpenzimet publike, importet nga Serbia dhe presionin ndaj opozitës.
“Albin Tuci, nuk e di ku është fshehur, ai po mundohet me funksionuar me këto luftën hibride edhe me këtë ushtrinë paramilitare me Lulegjela, dhe nuk e din se duke dashur me denigruar secilin person, secilin individ, secilin pushtetar që nuk është me Lëvizjen Vetëvendosje, me këto fake adresa po mundohet që t’i frikësojë deputetët, po mundohet që t’i frikësojë opozitën që mos me folur.