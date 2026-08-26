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Këtë herë, deputetëve të PDK-së u janë bashkuar edhe asambleistë, drejtorë dhe aktivistë të kësaj partie nga Komuna e Mitrovicës.
PDK-ja prej ditësh po zhvillon këtë aksion para objektit të Qeverisë, duke kërkuar që të vazhdojë seanca konstituive dhe të përfundojë konstituimi i Kuvendit.
Edhe Aleanca është përfshirë në ditët e fundit në këto aktivitete, ndërsa partitë opozitare kërkojnë që procesi të rikthehet në Kuvend.
Përmes këtyre aktiviteteve, PDK-ja dhe Aleanca po kundërshtojnë zvarritjen e procesit të konstituimit të institucioneve të reja, ndërsa kanë deklaruar se do të vazhdojnë aksionet derisa të thirret vazhdimi i seancës konstituive.