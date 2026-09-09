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Hynë me dilemën se do të kryejnë punë.
Në fund, ajo u rezultoi e saktë. Dolën pa e kryer krejt konstituimin e Kuvendit të Kosovës.
Për mos votimin e nënkryetarëve të parlamenit, partitë ai lanë fajin njëra-tjetrës.
Nga Lëvizja Vetëvendosje, deklaruan se nuk votojnë nënkryetarët e Partise Demokrtike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike, nëse ata nuk e japin votën për Bekim Sejdiu, president.
Andaj i ftuan në takim liderët opozitarë për t’u marrë vesh.
Nga Lidhja Demokaratike që ishte bashkëpropozuese e këtij emri për president, thanë se Vetëvendosje bllokoi formimin e kuvendit.
Partia Demokratike e Kosovës, është e gatshme të votojë çfardo forme, që deri me datën 16, kur të jepet vendimi në Hagë për krerët e UÇK-së, vendi të ketë institucione.
Hamza nuk e përjashtoi mundësinë që rasti i Kuvendit të dërgohet në Gjykatën Kushtetuese. Kështu paralajmëruan edhe nga Aleanca, ndonëse nga një vend tjetër.
Këta të fundit, refuzuan të shkojnë në parlament, por qëndrimet i thanë në konferencë për media.
Nga Aleanca thanë se e kanë të qartë se nuk do të shkojnë as në seancën e së premtes, pasi njësoj si në atë të së mërmkurës, edhe atë e konsiderojnë joligjore.