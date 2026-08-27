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Kompania Rajonale e Mbeturinave „Pastrimi“ ka njoftuar se gjatë mbrëmjes së kaluar ka larguar sasi të mëdha të mbeturinave vëllimore dhe inerte nga disa lagje të kryeqytetit.
Përmes një postimi në Facebook, kompania u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos hedhin mbeturina në hapësirat publike, duke paralajmëruar masa ndëshkuese.
Ju lusim qytetarë, të keni kujdes, mos hidhni mbeturina në hapësira publike, sepse do të gjobiteni 500 euro nga Inspektorati i Komunës“, thuhet në njoftimin e kompanisë.
"Pastrimi“ ka apeluar te qytetarët që të tregojnë përgjegjësi dhe të kontribuojnë në ruajtjen e pastërtisë së hapësirave publike në kryeqytet./Klankosova.tv