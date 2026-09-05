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Kompania Regjionale e Mbeturinave “Pastrimi” ka njoftuar se mbrëmjen e së premtes ka larguar mbeturina vëllimore dhe inerte të hedhura në mënyrë të kundërligjshme në hapësira publike në disa lagje të kryeqytetit.
Përmes një postimi në Facebook, kompania ka bërë të ditur se hedhja e mbeturinave të tilla në hapësira publike është e jashtëligjshme dhe ndëshkohet me gjobë prej 500 eurosh nga Inspektorati i Komunës.
“Ky veprim është i jashtëligjshëm dhe dënohet me 500 euro gjobë nga inspektorati i komunës”, thuhet në postim./Klankosova.tv