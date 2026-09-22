Lajmet e fundit
Shqiptarë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të protestojnë sonte, sipas kohës lokale, para selisë së OKB-së në New York, pas vendimit të dhënë në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Shkreptim Mallaku, avokat në ShBA përmes një lidhje direkte në “Edicionin Special” në Klan Kosova, ka bërë të ditur se protesta po organizohet në shenjë mbështetjeje për ish-krerët e UÇK-së, me kërkesën që drejtësia të jetë e paanshme.
“Ne po e bëjmë këtë organizim për të përkrahur luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si dhe kërkojmë drejtësi, pra që drejtësia të jetë e paanshme, në përkrahje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, ka thënë Mallaku.
Ai gjithashtu ka theksuar sepresin presin një numër të madh protestuesish.
“Po presim një numër të madh të protestuesve, që të dalim së bashku, ta ngremë zërin për drejtësi”, ka deklaruar Mallaku./Klankosova.tv