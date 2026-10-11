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I ftauri i parë te emisioni Shija e Anës sot ishte këngëtari nga Maqedonia, talenti më i ri i estradës, Rilind Alimani.
Gjatë verës, ai kishte hitin e tij “Po du” ku mysafire në këngë zgjodhi këngëtaren shumë të pëlqyer Elvana Gjata.
Pas këtij suksesi, ai po planifikon një tjetër projekt, me një këngëtare tjetër të njohur të estradës.
Alimani gjatë emisionit e zbulon emrin e artistes.
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