Lajmet e fundit
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës ka anuluar pjesërisht konkursin për punësimin e dy reumatologëve në Klinikën e Reumatologjisë në QKUK.
Ky vendim, vjen pas dy raportimeve nga gazetarja e Klan Kosovës, Arbëreshë Uka, në kronikat e së cilës ishte raportuar për konkursin dhe ku ishte vlerësuar se punësimi i dy reumatologëve ishte i panevojshëm.
Në vendim jepen arsyet për anulimin e pjesshëm të këtij konkursi.
“Me qëllim të korrigjimit të pasaktësisë së konstatuar dhe sigurimit të zhvillimit të rregullt të procedurës së rekrutimit, është vlerësuar e nevojshme anulimi i pjesshëm i konkursit publik nr. prot. 8819, të datës 09.10.2026, vetëm për pozitën nr. 3 – Mjek Specialist i Reumatologjisë – dy pozita. Anulimi i pjesshëm kufizohet ekskluzivisht në pozitën e lartcekur, ndërsa të gjitha pozitat dhe pjesët e tjera të konkursit mbeten të pandryshuara dhe vazhdojnë sipas procedurave të përcaktuara.”, thuhet në vendim.
Sipas raportimit të Klanit, Klinika e Reumatologjisë synonte të kishte më shumë mjekë sesa pacientë.
Për këtë çështje, Klani kishte kërkuar sqarim nga SHSKUK-ja, por për një javë nuk kishte kthyer përgjigje.
Ndërkohë, ministri Vitia, në dy raste, kishte dhënë deklarata të ndryshme lidhur me konkursin. /Klankosova.tv