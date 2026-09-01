Lajmet e fundit
Pas protestës së sotme, Asociacioni i Komunave të Kosovës do t’ia përcjellë Qeverisë kërkesat e komunave.
Kryetari i Asociacionit, Sazan Ibrahimi, tha se komunat nuk po kërkojnë privilegje, por zbatimin e të drejtave të tyre ligjore, transmeton Klankosova.tv
Kërkesat kryesore janë:
Kompensimi i obligimeve nga kontratat kolektive.
Mbulimi nga buxheti qendror i pagesave retroaktive për përvojën e punës.
Rishikimi i grantit për arsim dhe financimi i mbi 3,100 mësimdhënësve.
Ndalimi i centralizimit dhe cenimit të kompetencave komunale.
Përgjegjësi për humbjen e fondeve të BE-së dhe uljen e grantit të performancës.
Kompensimi i dëmeve nga vërshimet dhe fatkeqësitë natyrore që nga viti 2022.
Krijimi i grantit të katërt për investime kapitale.
https://klankosova.tv/shtate-kerkesat-e-komunave-ndaj-qeverise