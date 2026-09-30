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Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka refuzuar kërkesën për ndalimin e ekzekutimit të Christa Pike, e dënuar me vdekje në Tennessee për vrasjen e një 19-vjeçareje.
Pike, 50 vjeçe, pritet të ekzekutohet sot, e mërkurë, me injeksion vdekjeprurës, pasi edhe guvernatori i Tennessee-t, Bill Lee, refuzoi të hënën kërkesën e saj për falje, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv
Nëse ekzekutimi kryhet, Pike do të bëhet gruaja e parë që ekzekutohet në Tennessee pas më shumë se 200 vjetësh.
Ajo ishte 18 vjeçe në vitin 1995 kur, së bashku me të dashurin e atëhershëm, rrahu, torturoi dhe vrau Colleen Slemmer, 19 vjeçe.
Të dyja ishin pjesë e një kampi trajnimi për të rinjtë që kishin probleme.
Avokatët e Pike kanë argumentuar se ajo ishte shumë e re në kohën e krimit për t’u dënuar me vdekje, duke theksuar se truri i një 18-vjeçari nuk është ende i zhvilluar njësoj si ai i një të rrituri.
Pike ndodhet në burgun e të dënuarve me vdekje që nga viti 1996.
Sipas të dhënave të cituara nga mediat amerikane, që nga vitet 1970 në SHBA janë ekzekutuar 18 gra, ndërsa numri i burrave të ekzekutuar gjatë kësaj periudhe është 1,663. /Klankosova.tv