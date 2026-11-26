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Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Ardian Gola, ka ftuar deputetët që të vendosin shallat në shenjë solidarizimi me viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe në kuadër të luftës kundër kësaj dukurie.
Gola ka thënë se po i thonë se solidarizimi me viktimat e dhunës me bazë gjinore nuk është në nivelin e duhur, andaj ka propozuar që deputetët t'i bashkohen kësaj nisme.
“Kemi kërkesa se nuk jemi në nivel të solidarizimit të mjaftueshëm sa i përket viktimave të dhunës me bazë gjinore. Kështu që po ju propozoj dhe po ju ftoj që bashkërisht t'i vendosim, në shenjë solidarizimi me viktimat dhe në shenjë solidarizimi me luftën kundër dhunës”, ka kërkuar Gola.