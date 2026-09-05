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Policia e Shqipërisë ka shoqëruar sot këngëtarin Jozefin Marku, pas publikimit të videos ku ai dhe persona të tjerë shfaqeshin duke e rrahuar Edi Kuçin.
Siç shkruan Tch, bashkë me Jozefin Markun është shoqëruar edhe një person tjetër i përfshirë në këtë ngjarje, transmeton Klankosova.tv.
Nga hetimet e deritanishme u zbulua se video është regjistruar në Tiranë tek mbikalimi i Rinasit.
Po ashtu janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë dhe po punohet për identifikimin e personave që shfaqen në video.
Një ditë më parë, Prokuroria e Pejës lëshoi fletë-arrest për Markun, në lidhje me sulmin fizik ndaj Edit.