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Disa zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës iu është konfirmuar aktakuza.
Burimet e gazetares së Klan Kosovës, Altiana Zogaj, bëjnë të ditur se ata tashmë i kanë liruar zyrat.
Në mesin e të akuzuarve është edhe ish-sekretarja Fadile Dyla si dhe zyrtarët Fehmi Zylfiu dhe Xhemajl Buzuku.
Po ashtu, të akuzuar janë edhe zyrtarë të tjerë, si Bukurie Borovci dhe Arbenita Mehmeti, siç bën të ditur gazetarja.
Ata dyshohen për keqpërdorim të detyrës.
Ndërkaq, ish-zyrtari i MASh-it, Valdrin Dervishaj, ka reaguar për këto zhvillime, duke thënë se i gjithë kabineti ka qenë në dijeni për dyshimet ndaj këtyre zyrtarëve.
“Arbërie Nagavcit i paskan dalë fjalët e mia. Nejse, edhe të gjysmës së kabinetit. Sigurisht, përgjigjja do të jetë: ‘S’e kam ditë’. E ke ditë. E ke ditë”, ka thënë Valdrin Dervishaj, ish-zyrtar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.
Ndërkohë Klankosova.tv ka pyetur në Polici dhe Prokurori për detaje.
Më herët në media u raportua se në këtë Ministri po zhvillohet një aksion ku ka edhe të arrestuar.
Por, Nga Prokuroria Themelore dhe nga ajo Speciale deklaruan për Klankosova.tv se nuk është duke u zhvilluar ndonjë aksion te Ministria e Arsimit.
E përditësuar:
Ministria më pas ka reaguar, duke dhënë një sqarim, se në ambientet e saj nuk ka pasur bastisje.
"Ministria e Arsimit dhe Shkencës thekson se puna në institucion po zhvillohet normalisht dhe se të gjitha përgjegjësitë dhe detyrat institucionale po realizohen sipas planifikimeve të përcaktuara."
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