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Pas katër ditësh kërkimi, është gjetur e gjallë gruaja e raportuar e zhdukur nga fshati Runjevë i Kaçanikut.
Lajmin e ka bërë të ditur Shoqata e Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim (SHKKSH), e cila ka njoftuar se Hamide Burrniku është gjetur falë bashkëpunimit ndërinstitucional dhe angazhimit të ekipeve të kërkim-shpëtimit, transmeton Klankosova.tv.
“Gjendet personi i humbur. Falë bashkëpunimit ndërinstitucional dhe angazhimit të ekipit të SHKKSH-së, pas katër ditësh kërkimi gjendet Hamide Burrniku nga Runjeva e Kaçanikut”, thuhet në njoftimin e SHKKSH-së.