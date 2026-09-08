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Eduard Kuçi raportohet se është vendosur në kërkim policor dhe po hetohet për moskallëzim krimi, pas një konflikti me këngëtarin Jozefin Marku.
Sipas dëshmisë së dhënë në polici, siç raporton Top Channel, Kuçi ka deklaruar se ngjarja ka qenë një konflikt banal, i nisur pas një përplasjeje mes palëve për bllokimin e rrugës me automjet, transmeton Klankosova.tv.
Burimet e Top Channel bëjnë me dije se, pavarësisht përplasjes, Kuçi nuk ka bërë denoncim në polici për sulmin e pretenduar ndaj tij. Për këtë arsye, ndaj tij ka nisur procedimi për moskallëzim krimi dhe është vendosur në kërkim policor.
Nga ana tjetër, ngjarja po hetohet nga autoritetet për të sqaruar rrethanat e plota të konfliktit dhe përgjegjësitë e personave të përfshirë.
Kuçi ka këmbëngulur në deklarimin e tij se bëhej fjalë për një konflikt të çastit, që nisi pas bllokimit të rrugës me automjet dhe nuk e ka paraqitur ngjarjen si një incident të planifikuar.
Hetimet vijojnë për të zbardhur dinamikën e plotë të ngjarjes dhe për të përcaktuar nëse do të ketë përgjegjësi të tjera ligjore për personat e përfshirë.