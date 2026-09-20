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Pas 27 vitesh pritje, familja Rrecaj ka marrë konfirmimin për fatin e Idriz Rrecajt, një prej viktimave të identifikuara nga mbetjet mortore të gjetura në lokacionet e varrezave masive në Kalludër dhe Jabukë të Zubin Potokut.
Identifikimi i tij është konfirmuar përmes analizave të ADN-së, ndërsa familja është njoftuar zyrtarisht nga institucionet për gjetjen dhe identifikimin e tij, transmeton Klankosova.tv.
Lajmin e ka bërë të ditur Shpëtim Rraci, djali i Idriz Rrecajt.
“Pas 27 vitesh pritje, dhimbje dhe pasigurie, morëm lajmin nga institucionet tona që nga laboratori i ADN-së në Hagë është konfirmuar zyrtarisht identifikimi i prindit tim, Idriz Rrecaj”, ka shkruar ai në Facebook transmeton Klankosova.tv.
Rreci theksoi se me këtë konfirmim i ka ardhur fundi edhe pritjes së gjatë për të mësuar fatin e babait të tij.
“Pyetjes ‘Ku është Idriz Rrecaj?’ i erdhi fundi. Pas 27 vitesh, më në fund kemi përgjigjen që e kemi pritur për kaq gjatë”, ka shtuar ai.
Ai ka shprehur mirënjohje për institucionet dhe të gjithë personat që ndër vite kanë punuar për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.
“Mirënjohje e thellë për të gjitha institucionet e shtetit dhe për çdo person që ka punuar ndër vite për zbardhjen e fatit të tij dhe të personave të zhdukur”, theksoi ai.
Në fund, ai ka përcjellë edhe mesazhin: “GJAKU NUK HUMB KURRË!”./Klankosova.tv