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Një nga ngjarjet që së fundmi bëri bujë gjithandej në media ishte rasti mes Edit dhe Jozit, pamjet që shqetësuan shumë njerëz.
Ky zhvillim u trajtua edhe në emisionin Weekend, me gazetarin nga Shqipëria, Elton Tozaj.
Tozaj u shpreh i brengosur edhe lidhur me sigurinë e tij personale, ku sipas tij ai ishte kërcënuar nga disa persona pas këtij incidenti.
"Pas Edit është radha jote", deklaroi gazetari lidhur me kërcënimet që i ka pranuar në adresën e tij.
Tutje, ai deklaroi se një pjesë e kërcënimeve kanë ardhur nga ata që kishin qenë pjesë e këtij konflikti.