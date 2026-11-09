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Liburn Aliu ka dhënë dorëheqjen nga detyra e Autoritetit Portual Durrës.
Siç raporton Top Channel, dorëheqja erdhi menjëherë pas thirrjes së kryeministrit Edi Rama për largim të drejtorëve rajonalë nga postet e tyre. Në vend të tij ditën e sotme është emëruar Andrea Shllaku, i cili ka mbajtur postin e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të Autoritetit Portual Durrës.
Gjatë periudhës së tranzicionit, pas dorëheqjes së Liburnit dhe deri në emërimin e tij, Shllaku qe i komanduar në këtë detyrë.