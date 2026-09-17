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Pas dënimeve të ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, reagimet publike kanë qenë të shumta.
Politikanë, artistë dhe qytetarë kanë shprehur qëndrimet e tyre përmes deklaratave dhe postimeve në rrjetet sociale.
Në mesin e reagimeve ka tërhequr vëmendje edhe ai i ish-emisarit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, i cili ka rishpërndarë në InstaStory një fotografi të këngëtares shqiptare Bleona Qereti, transmeton Klankosova.tv.
Në foto, Bleona shihet e veshur me një bluzë mbi të cilën shkruan: “I love Hashim Thaçi”, përmes së cilës artistja ka shprehur mbështetjen për ish-presidentin I cili u dënua me 25 vjet burgim nga Haga.