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Bayern Munich ka përjetuar një ndërprerje të një serie fantastike prej vitesh në Bundesligë.
Të shtunën, Bavarezët u ndalën në një barazim pa gola 0-0, ndaj Schalke 04, duke i dhënë fund serisë së tyre prej 47 ndeshjesh radhazi në kampionat me të paktën një gol të shënuar.
Për herë të parë pas një kohe të gjatë, Bayern dështoi të gjente rrugën drejt rrjetës në Bundesligë, ndërsa portieri i Schalke, Loris Karius, ishte një nga protagonistët kryesorë të takimit me disa pritje vendimtare.
Seria e jashtëzakonshme e kampionëve gjermanë tashmë i përket historisë, me Schalke që arriti të mbajë të paprekur portën përballë një prej sulmeve më të frikshme në futbollin evropian.